Сельхозорганзации Минской области продолжают сев яровых

На сегодня уже засеяно 15% площадей. География посевной с каждым днем расширяется. Относительно теплый февраль и быстрое таяние снега внесли свои коррективы. И сейчас аграриям важно использовать и без того дефицитную влагу в земле. На полях задействован максимальный штат техники и специалистов. О раннем старте и прогнозах на урожай - Алексей Кондратенко.



К массовому севу яровых зерновых и зернобобовых, кроме юга Минской области, постепенно присоединяются все районы. Сегодня, например, активно работают в пристоличном регионе.



Здесь крупнейшее хозяйство формируют три сельхозфилиала Первой минской птицефабрики. Часть техники занята на внесении органики. Профиль головного предприятия позволяет хорошо "кормить" почву. На полях, обогащенных микроэлементами, вырастет хорошая кукуруза - уверены агрономы. Птицеводство требует много зерна.



В Слуцком же районе - одни из ведущих белорусских переработчиков мяса и молока. Здесь также надо много кормов для животных. Все 17 сельхозорганизаций заняты севом ранних зерновых.



Вместе с зерновыми и кукурузой на агрокарте Минской области есть и относительно новые, но также стратегически важные для АПК культуры.



Сев яровых зерновых в центральном регионе планируют завершить за две недели. Всего задействовано 9 тысяч тракторов, среди которых и энергонасыщенные, а значит и более эффективные. Прогноз на будущий урожай специалисты пока не уточняют, но перед собой ставят общую задачу: собрать не менее двух миллионов тонн зерна.