Сельхозпредприятие "Шайтерово" успешно реализует производственную цепочку от поля до прилавка

Как бы ни старался Запад, Россия и Беларусь выстоят перед любыми санкциями. Многим не понять, ставка наших государств в том числе на аграрный сектор сыграла большую роль в этой войне.

С продовольственной безопасностью у нас все хорошо, чего не скажешь про ЕС и США. Пример: верхнедвинские хлеборобы - одни из лидеров в Витебской области по урожайности зерновых. В хозяйстве "Шайтерово" - большое внимание работам в поле. На кону корма для животноводства, здесь же и перерабатывающий цех, и сеть фирменных магазинов. Принцип от поля до прилавка приносит белорусским фермерам неплохую прибыль. Ольга Масловская продолжит.

Север страны завершает сев

Сеялка проходит последние гектары кукурузных полей. Весенний сев на предприятии провели в технологичные сроки и без суеты. Был хороший задел: 80 % площадей, отведенных под зерновые и зернобобовые, засеяли еще осенью.

Основной массив - это озимые зерновые, т.к. это дает больший вал зерна. Урожай больше получаем и разгружаем посевную яровую. Виктор Головач, главный агроном ОАО "Шайтерово"

Прибыльный агробизнес в зоне рискованного земледелия

Технология и техника - то, без чего в поле делать нечего. За машинами в "Шайтерово" уход что надо. Механизаторы инженерную службу хвалят - запчасти доставляют оперативно, поэтому и простоев нет.

Без необходимых объемов удобрений здесь не сеют. Кадры механизаторские только свои. За соблюдение технологии сева спрос особый. Доплаты и премии только после всходов.

После всех посевных у нас делают объезд полей, смотрят на качество сева, всходы как. Если все хорошо, премию дают. Виктор Жук, механизатор ОАО "Шайтерово"

Есть качественная кормовая база - будет молоко и мясо

Качественная работа в поле - залог урожая. Кормов надо вырастить и заготовить столько, чтоб не просто прокормить стадо, а получить хорошие удои и привесы. На этот год поставили задачу надоить на одну корову не меньше 9 тысяч килограммов молока. Уверены - справятся. Так, по итогам первого квартала 2022 молочно-товарная ферма "Шайтерово-2" - лидер области. Прирост молока составил 108 % к уровню прошлого года.

Мы реконструировали некоторые фермы. Здесь, на "Шайтерове", где мы сейчас находимся, поставили систему DelPro, которая следит за каждой коровой, ведет учет полностью молока, здоровья, осеменения, стельности. Т.е. вся жизнь коровы на виду. Ольга Каспирович, главный зоотехник ОАО "Шайтерово"

От поля до прилавка: короткий путь к прибыли

Но главный козырь "Шайтерово" все же мясное направление. Выращивают свиней. Сейчас на комплексе 23 тысячи голов. Сами занимаются переработкой. Это уже совсем другая экономика.

Виктория Москалева пришла на предприятие в 2017 году, тогда еще функционировал старый цех. Объемы переработки не превышали 2 тонн мяса в сутки. В 2020 за собственные деньги оборудовали новую линию с современными энегосберегающими машинами, холодильниками.

После добавления нового оборудования мы ввели новые группы мясных продуктов - это зельцы, ветчины. Мы расширили ассортимент копчения, т.к. были приобретены новые термокамеры. Виктория Москалева, начальник мясоперерабатывающего цеха ОАО "Шайтерово"





Сейчас закупают оборудование для изготовления вареных колбасных изделий. Значит в фирменную торговую сеть скоро поступит новый вид продукции. У небольшого сельхозпроизводителя 12 собственных магазинов. Предприятие работает стабильно и прибыльно. Это читается по ухоженным улицам агрогородка, где живут работники хозяйства. Шайтерово - один из немногих сельских населенных пунктов, где детей с каждым годом становится больше.

Наши дети поступают в медицинские университеты потом. Естественно, мы как сельхозники прежде всего нам интересно, чтобы сельхозвузы заканчивали. На сегодняшний день учатся два учащихся в ветеринарной академии - это зоотехники. Три специалиста на ветврачей учатся. На бухгалтера в Горецкой академии. И придут к нам работать, где мы им должны хорошие условия создать. Михаил Гумненков, директор ОАО "Шайтерово"

Кадровая политика в приоритете

Кадровая политика, говорит руководитель, важнее экономических показателей. За людьми будущее предприятия. Поэтому молодежь здесь поддерживают, доверяют. Тому пример: молодой специалист, выпускник 2021 года Владимир Демешко - уже главный ветврач.

Зарплата у меня хорошая. +/- 1500. В городе молодым специалистом я бы столько не заработал за первый год. Как сюда пришел, дали хорошие подъемные, предоставляют жилье. Владимир Демешко, главный ветврач ОАО "Шайтерово"