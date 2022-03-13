Сельхозпредприятия Беларуси увеличивают объемы производства овощей. Связано это со спросом на продукты питания, в том числе за рубежом. Почти 9 тысяч тонн картофеля в этом году планируют собрать в хозяйстве "Рассвет" Кировского района. А в теплицах здесь уже идет сбор урожая - на прилавки планируют поставить почти 5 тысяч тонн продукции. Ставка на самые ходовые сорта, в том числе корнишоны, и популярные у кулинаров томаты.



Вдвое в "Рассвете" выросли и огуречные плантации. Первые 20 тонн овощей уже поставили в розничную сеть. В начале апреля туда отправятся и свежие томаты.