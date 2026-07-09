Сельхозтехника и мебель: чем еще Беларусь планирует покорять рынок Узбекистана

Узбекистан для Беларуси является важным и надежным партнером, с которым общая история и не менее амбициозные планы на будущее.

Если раньше звучала цель взять планку товарооборота в 1 млрд долларов, то сейчас Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ставят планку под 2 млрд. Насколько это достижимо и за счет каких сфер, проектов, рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане Александр Огородников в "Актуальном интервью".

Беларусь и Узбекистан связывает давняя история - обе страны находились в составе СССР, их связывали дружеские отношения и кооперационные связи. После обретения независимости Узбекистан и Республика Беларусь экономические, культурные и политические связи не потеряли.

Александр Огородников

"В 2026 году планка товарооборота в 1 млрд будет взята и, наверное, даже преодолена, исходя из сегодняшней динамики. Амбициозная задача - второй миллиард в товарообороте. Эта задача напрашивается, но она будет сложной. Первый миллиард всегда делать легче", - заметил посол.

Сегодня белорусский экспорт в Узбекистан преобладает против узбекского в Беларусь. Основные позиции связаны с поставками сельскохозяйственной техники (тракторы, прицепная и агрегатируемая техника, идущая к тракторам). И в данном случае два государства от простого коммерческого взаимодействия двигаются в сторону кооперации и совместного производства в Узбекистане.

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Следующее направление - продукты питания. По словам дипломата, мясо-молочная продукция уже завоевала покупателя в Узбекистане, поэтому объемы поставок в ближайшие годы будут только расти. "Страна молодая, средний возраст здесь 30 лет, поэтому ведется огромное количество строительства, нужна мебель. Беларусь делает плитную продукцию, и она чрезвычайно востребована в Узбекистане - из нее изготавливается мебель, которая попадает в жилые дома узбекистанцев и офисные помещения", - рассказал собеседник.

Гость интервью отметил, что Беларусь и Узбекистан работают в направлении фармакологии. Посол уверен, что поставки белорусской фармотрасли - одна из составляющих, по которой есть потенциальный рост. "Белорусское качество, как и всех предыдущих продуктов, в соотношении с ценой позволяет быть с конкурентными преимуществами, которые сегодня есть у белорусского бизнеса на узбекском рынке", - подчеркнул Александр Огородников.

Главное фото: magnific.com