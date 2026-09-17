Сельское хозяйство и продукты питания: белорусская делегация обсудит в Алжире детали точек роста

Большая белорусская делегация во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой работает 17 сентября в Алжире.

В Алжире белорусов встречают, как друзей, которые входят в страну с технологиями, готовы делиться опытом и знаниями в самых разных сферах, вместе создавать производства, работающие на экономику и благо двух стран.

Приоритеты расставили переговоры на высшем уровне в декабре 2025 года. Беларусь рассматривает Алжир как ключевого партнера в Северной Африке. Товарооборот можно нарастить не менее чем в 10 раз. Сформирована дорожная карта, алжирские делегации побывали в Минске. Реализация проектов взята под контроль.

Можно сказать, что визит белорусской делегации - возможность проговорить детали точек роста, глядя в глаза. В работе - более десятка опорных проектов по машиностроению, сельскому хозяйству, производству удобрений, науке и технологиям.

Алжир - глобальные ворота в Африку. Страна - центр притяжения сильных экономик мира. Нефть, газ, членство в ОПЕК, удобное расположение у моря и крупный порты - все это преимущества Алжира, которому импонирует, что Беларусь предлагает проекты для развития экономики.

Алжир - государство индустриально-аграрное. Сельское хозяйство, к примеру, нуждается и в технике, и в современной переработке, ведь для Африки продовольственная безопасность - вопрос первостепенный и хорошие собственные продукты - это золото для страны. Львиная часть территории - пустыня Сахара. Лето засушливое, поэтому Алжир - крупный покупатель зерна и молочной продукции, а значит, у двух стран и здесь немало общих интересов. Один из крупных проектов в АПК прорабатывается в реализации втроем - в партнерстве с Оманом.

Белорусы прибыли большим составом. В составе делегации - представители ключевых министерств, а также деловых кругов и флагманов, к примеру, машиностроения, переработки мяса и молока, производства детского питания.

Деловая программа очень насыщенная. 17 сентября пройдут встречи высокого уровня.