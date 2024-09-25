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В Беларуси активными темпами идет уборка картофеля - ожидаемый урожай составляет 900 тыс. т
Белорусы убирают второй хлеб. Чтобы получить максимальный, а главное качественный урожай картофеля, используют каждый погожий день. Завершить работы в полях планируется до 15 октября.
На сегодня уже накопано 280 тыс. т картофеля.
Кушликовский картофель - самый настоящий бренд Полоцкого района. Под второй хлеб в хозяйстве в этом году отвели 120 га посевных площадей. На уборку урожая в поля аграрии вышли с начала сентября. Сегодня в хозяйстве выходят на финишную прямую.
Чтобы успеть в агротехнические сроки, ежедневно, без выходных с 7:00 до 19:00 в кушликовских полях работают 2 картофелеуборочных комбайна. На отвозке урожая целый спектр автотранспорта. Неизменно помощь в уборке второго хлеба "Кушликам" оказывает Полоцкий пограничный отряд.
Федор Завадский, директор ОАО "Кушлики":
"Сорт картофеля "гала" дает около 300 ц/га - это достаточно хороший показатель. На более плодородных землях было 350 и 380 ц/га. Наш любимый сорт белорусской селекции - это "першацвет". Его любят не только жители нашего региона, но и всей республики. Сорт "гала" прекрасно подходит для сетей, он также идет на экспорт".
Здесь основной покупатель кушликовской бульбы - Россия. Картофель также реализуется в страны СНГ. Основные же объемы урожая уходят на отечественный рынок. В 2024 году на хранение в "Кушликах" в общей сложности заложат порядка 4 тыс. т второго хлеба.
Ожидаемый урожай картофеля в Беларуси в 2024 году составляет более 900 тыс. т. Темп уборки по стране выше прошлогоднего. Средняя урожайность - 313 ц/га. Если говорить в целом, то будем со вторым хлебом. Собранного урожая будет достаточно, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка.
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