В Беларуси активными темпами идет уборка картофеля - ожидаемый урожай составляет 900 тыс. т

Белорусы убирают второй хлеб. Чтобы получить максимальный, а главное качественный урожай картофеля, используют каждый погожий день. Завершить работы в полях планируется до 15 октября.

На сегодня уже накопано 280 тыс. т картофеля.

Кушликовский картофель - самый настоящий бренд Полоцкого района. Под второй хлеб в хозяйстве в этом году отвели 120 га посевных площадей. На уборку урожая в поля аграрии вышли с начала сентября. Сегодня в хозяйстве выходят на финишную прямую.

Чтобы успеть в агротехнические сроки, ежедневно, без выходных с 7:00 до 19:00 в кушликовских полях работают 2 картофелеуборочных комбайна. На отвозке урожая целый спектр автотранспорта. Неизменно помощь в уборке второго хлеба "Кушликам" оказывает Полоцкий пограничный отряд.

Федор Завадский, директор ОАО "Кушлики":

"Сорт картофеля "гала" дает около 300 ц/га - это достаточно хороший показатель. На более плодородных землях было 350 и 380 ц/га. Наш любимый сорт белорусской селекции - это "першацвет". Его любят не только жители нашего региона, но и всей республики. Сорт "гала" прекрасно подходит для сетей, он также идет на экспорт".

Здесь основной покупатель кушликовской бульбы - Россия. Картофель также реализуется в страны СНГ. Основные же объемы урожая уходят на отечественный рынок. В 2024 году на хранение в "Кушликах" в общей сложности заложат порядка 4 тыс. т второго хлеба.