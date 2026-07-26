В Беларуси созданы мобильные группы для контроля хода уборочной кампании

26 июля во всех регионах Беларуси начинают работу мобильные группы по контролю за ходом уборочной. В состав вошли представители КГК, Генеральной прокуратуры, МВД и Минсельхозпрода.

Во время селектора глава государства поднял ряд важных вопросов, в том числе вопрос железной дисциплины на местах. Президент ввел самый жесткий мобилизационный режим проведения кампании.

Мобильные группы будут следить за тем, чтобы уборка проходила без сбоев, и оперативно решать возникающие вопросы. Особое внимание уделят готовности техники, работе зерносушильных комплексов, обеспеченности хозяйств топливом и механизаторами.

Работа мобильных групп продолжится до завершения уборочной кампании.