Весенне-полевые работы начались в Минской области

Весенне-полевая эстафета началасьв полях Минской области! "Агромарафон" открыли многолетние травы (преимущественно в южных хозяйствах). Вместе с этим во всех районах вносят органические удобрения и подкармливают зеленые всходы. В хозяйстве "Щепичи-Агро", например, опрыскиватели вышли раньше обычного. Азотом "напитывают" посевы озимой пшеницы - это связано с более поздними сроками сева. Чтобы поддержать рост и правильное развитие зерновых, вносят по 60 килограммов вещества. Ожидают от зерновых в этом сезоне не менее 80 центнеров с гектара.