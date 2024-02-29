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Весенне-полевые работы начались в Минской области
Весенне-полевая эстафета началасьв полях Минской области! "Агромарафон" открыли многолетние травы (преимущественно в южных хозяйствах). Вместе с этим во всех районах вносят органические удобрения и подкармливают зеленые всходы. В хозяйстве "Щепичи-Агро", например, опрыскиватели вышли раньше обычного. Азотом "напитывают" посевы озимой пшеницы - это связано с более поздними сроками сева. Чтобы поддержать рост и правильное развитие зерновых, вносят по 60 килограммов вещества. Ожидают от зерновых в этом сезоне не менее 80 центнеров с гектара.
Минеральные удобрения вносят в два этапа, затем химпрополка. Так, завершить "уходовый комплекс" при хорошей погоде планируют за 10 дней. Всего в хозяйстве Клецкого района только под озимыми культурами почти 2 тысячи гектаров, в том числе и рапсовые плантации. Еще полторы тысячи предстоит засеять яровыми.
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