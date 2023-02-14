Сельское хозяйство, промышленность, культура и работа бюджетных организаций - вопросы, которые обсудили на совещании Президента

Сельское хозяйство, промышленность, культура и работа бюджетных организаций. Сегодня экономические вопросы - на повестке совещания Президента с руководством Совмина.

Обсуждать с правительством актуальные проблемы - практика обычная, но сегодня Александр Лукашенко по каждому из вопросов высказал жесткую критику, не согласившись с рядом предложенных в проектах документов подходов. Аргументированно и на конкретных примерах указал ответственным лицам на поверхностный подход при подготовке важных документов, порой недостаточное внимание вопросам рачительного расходования бюджетных средств.

Первым обсуждали проект указа по расширению функций центров по обслуживанию бюджетных организаций. Фактически, эти структуры избавляют школы, больницы и другие соцобъекты от необходимости иметь в штате бухгалтера, юриста, специалиста по закупкам. Таким образом сейчас 9 тысяч организаций обслуживает 181 центр. Правительство предлагает догрузить их дополнительно работой: увеличить количество и расширить перечень подшефных объектов. Заслушав докладчиков, Президент усомнился, что принятые ранее меры принесли ожидаемый эффект. Кроме того, у главы государства возникли вопросы к юридической стороне: центры вроде бы существуют при исполкомах, но выведены из их структуры, до конца не ясно, кому они подчиняются. А еще, вероятно, дублируют функции других структур.

Президент поручил запланировать поездку в один из районов для проверки.

"Не дай бог, я поеду в райисполком и увижу там хоть одну закорючку не так. Более того. Начинаем хомутать на том, что еще не отработано. Не проработав, вот так выпихивать на Президента направление деятельности в целой стране. Пора уже не формально подходить к этому вопросу, - раскритиковал разработчиков документа глава государства. - Поэтому разбирайтесь и потом вносите предложения, чтобы это было жестко выстроено под исполком. У нас исполкомы сегодня не перегружены, они порой не знают, чем заниматься. Самое главное, как наши нововведения, которые мы планируем, отразятся на деятельности вновь включаемых бюджетных организаций, особенно в регионах? Обоснованные должны быть шаги, мы должны от этих шагов получать эффект".

Комитету госконтроля поручено изучить на местах работу центров, оценить, насколько эффективна их деятельность. Документ отправлен на доработку.

По второму вопросу Президент требует выйти на равнодолевое финансирование театров. Т.е., сколько труппа заработала своими силами, столько и получит в качестве поддержки из госбюджета. Такое решение было принято еще в 2021 году, но, судя по всему, это поручение пока не выполнено. Более того, на рассмотрение вынесли проект нового указа, предлагаемые подходы расходятся с его ранее озвученными требованиями.

"Какие вы еще деньги у меня просите? 50 % мы даем театрам дотацию. Тем театрам практически, которые в 2020 году выступили за уничтожение государства. Что вы сделали для того, чтобы выполнить мое поручение? - спросил Александр Лукашенко. - Все выполняли: от министра культуры, председателей гор-, облисполкомов до Кочановой. Все ходили вокруг театра, пришли и говорят: "Денег мало". Что вы просите? Второе, что вы предлагаете, чтобы я заплатил за содержание и использование в полном объеме за счет бюджетных средств госимущества театра, включая оплату труда служащих и рабочих, коммунальные услуги, техническое обслуживание зданий и сооружений, благоустройство территории (деревья буду садить за вас, а вы будете ходить с бэчэбэшными флагами) и ремонт оборудования и транспорта. Разве театр будет переживать по поводу транспорта, какого-то оборудования? За это же заплатят из бюджета, - раскритиковал подобные предложения Президент. - Какое же здесь стимулирование".

Также Президент отверг предложения об огульном подходе при принятии решений о присоединении к госпредприятиям низкоэффективных сельхозорганизаций. Их сегодня 127. По меркам страны - немного, но в помощи и шефстве они нуждаются. При этом система выстроена - она работает. Резонный вопрос: зачем в ней менять что-либо, когда и сейчас есть механизм для того, чтобы присоединять колхозы и совхозы к предприятиям.

"Чем вас не устраивает эта система? Губернатор определился, он знает, какие предприятия ему надо приводить в чувства, он внес предложение, проект решения Президента, Президент подписал. И в этом распоряжении о присоединении - вот такие сроки и реструктуризация вторым пунктом, еще какая-то льгота", - подробно рассказал глава государства, каким образом это можно решить сейчас без принятия дополнительных указов. - "Мы имеем $8,3 млрд в прошлом году доход от продовольствия (страна имеет поступление валюты), потому что мы в руках держали сельское хозяйство и модернизировали его, приводили в порядок, дисциплину наводили", - обратил внимание Президент.

Глава государства указал на то, что министерство и правительство, вынося проект указа на уровень Президента, не досконально проработали вопрос кого и куда нужно присоединять, а самое главное - нужны ли каждому госпредприятию, которое возьмет шефство над сельхозорганизацией, одинаковые льготы и преференции. Александр Лукашенко категорически отверг такой подход "общим чохом".

"Наверное, общим чохом и не получится", - сказал министр.

"Наверное" не бывает, когда мы речь ведем о ценнейшем продукте в нашей стране, когда речь идет о земельных угодьях, о ресурсах", - парировал белорусский лидер.