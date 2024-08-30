Сельское хозяйство, техника, медицина и образование - Беларусь и Зимбабве определили точки роста

Я возглавляю делегацию, в составе которой представители государства, местных властей, промышленности и бизнеса. Наш президент сказал, что нам нужно тесно взаимодействовать с Беларусью. Поэтому мы сегодня здесь. Интересна не только экономика. Хотим обсудить запуск совместных образовательных программ. Чтобы студенты из Зимбабве приезжали учиться в Беларусь.

Джудит Мкванда, государственный министр по делам провинции Булавайо Зимбабве