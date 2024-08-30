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Сельское хозяйство, техника, медицина и образование - Беларусь и Зимбабве определили точки роста
Укрепляем свое присутствие и на дальней дуге. В развитие существующих договоренностей и для поиска новых контактов в эти дни в Беларуси работает делегация из Зимбабве.
Гости посетили ряд крупных производственных флагманов, а сегодня провели переговоры с руководством Министерства промышленности. Точки роста определены: сельское хозяйство и поставки техники. В Зимбабве отправятся белорусские тракторы и комбайны. При этом партнерам также интересно сотрудничество в сфере медицины и образования.
Я возглавляю делегацию, в составе которой представители государства, местных властей, промышленности и бизнеса. Наш президент сказал, что нам нужно тесно взаимодействовать с Беларусью. Поэтому мы сегодня здесь. Интересна не только экономика. Хотим обсудить запуск совместных образовательных программ. Чтобы студенты из Зимбабве приезжали учиться в Беларусь.
В этом году Министерство промышленности Беларуси и Министерство промышленности Зимбабве подписали меморандум о сотрудничестве. Цель документа - поднять двусторонние отношения на более высокий уровень, укрепить дружественные отношения и взаимовыгодные связи между странами.
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