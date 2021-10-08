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Сельскохозяйственные предприятия Минской области активизируют уборку овощей

Сельхозпредприятия активизируют уборку овощей. Так, в Минской области уже накопано более 35 процентов моркови, капусты, лука и других культур. Один из основных акцентов и на уборку кукурузы. Заготовка зеленой массы уже превысила две трети объема. Так, в хозяйстве "Великий двор" экспериментируют с гибридами кукурузы и тем самым получают бонусы от откорма силосом, а это, к примеру, привесы мяса говядины - почти килограмм в сутки.

Активно на полях идет и уборка картофеля. Так, в Столбцовском районе фермеры получают почти 300 центнеров с гектара.

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