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Селу выделят более 449,7 млн рублей на субсидии

Селу выделят почти 0,5 млрд рублей на субсидии. Регионы смогут потратить деньги на горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения ипокупку сельскохозяйственной техники. Также сумму до200млн передадут Банку развития дляфинансирования закупок сельхозмашин.

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