Семь тысяч комбайнов готовы к жатве в Беларуси

Сельхозорганизации Беларуси включаются в уборочную. Брестская область по традиции первой начинает уборочную кампанию.

Спецтехника заметна и в полях Минщины. К слову, всего в нынешней жатве в стране задействуют почти 7 тыс. комбайнов. Техника готова к работе почти на 90 %. Правительство уделяет пристальное внимание полной исправности машин и вопросам безопасности. Так, в хозяйстве "Валевачи" Червенского района готовы 5 комбайнов и зерносушильный комплекс.

Первые комбайны уже работают в полях Минской области. Машины убирают озимую сурепицу, ценную масличную культуру. На подходе и озимый ячмень, с которым традиционно и ассоциируется начало всей уборочной.