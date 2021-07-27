Семейный тандем комбайнеров Лаптинских - первый экипаж-тысячник

Первый экипаж-тысячник чествовали на севере страны - им стал семейный тандем комбайнеров Лаптинских.

Поздравления и ценные подарки получили прямо в поле. Сын с отцом не первую уборочную работают вместе. На хлебной ниве с утра и до позднего вечера. В Витебской области июль радует жаркими днями, поэтому медлить нельзя. Уже в регионе убрали почти четверть площадей.