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Семейный тандем комбайнеров Лаптинских - первый экипаж-тысячник
Первый экипаж-тысячник чествовали на севере страны - им стал семейный тандем комбайнеров Лаптинских.
Поздравления и ценные подарки получили прямо в поле. Сын с отцом не первую уборочную работают вместе. На хлебной ниве с утра и до позднего вечера. В Витебской области июль радует жаркими днями, поэтому медлить нельзя. Уже в регионе убрали почти четверть площадей.
Валентин Лаптинский, комбайнер хозяйства "Межево-агро":
Борис Ефремов, зампредседателя Витебского облисполкома:
Всего в жатве на севере страны задействовано 1100 комбайнов, на отвозке зерна - около 1400 машин.
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