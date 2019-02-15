Семинар по проблематике Всемирной торговой организации планируют провести в Беларуси

Ведутся переговоры со штаб-квартирой ВТО в Женеве о привлечении на мероприятие крупных международных экспертов. Кроме того, в апреле в Минске пройдет конференция Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ. Участие в форуме примут представители 28 стран. Беларусь представит перспективы цифровой экономики, расширения инвестиционных проектов, присутствия иностранного капитала в стране, а также свой транзитный и туристический потенциал. А в июне в Минске пройдет Форум регионов Беларуси и Узбекистана.