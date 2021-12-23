Сенаторы Беларуси одобрили законопроект об инвестициях

Сенаторы одобрили законопроект об инвестициях. В документе предусматривается применение стабилизационной оговорки, согласно которой инвестору могут быть предоставлены гарантии от неблагоприятного изменения налогового законодательства. Также предусматривается компенсация стоимости национализируемого имущества. Кроме того, вводится срок давности 3 года при предъявлении требований к инвестору, которые влияют на его права и законные интересы, и эта норма не распространяется на противоправные действия инвестора.