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Сенаторы Беларуси одобрили законопроект об инвестициях
Сенаторы одобрили законопроект об инвестициях. В документе предусматривается применение стабилизационной оговорки, согласно которой инвестору могут быть предоставлены гарантии от неблагоприятного изменения налогового законодательства. Также предусматривается компенсация стоимости национализируемого имущества. Кроме того, вводится срок давности 3 года при предъявлении требований к инвестору, которые влияют на его права и законные интересы, и эта норма не распространяется на противоправные действия инвестора.
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