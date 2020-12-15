Сенаторы обсудили достижение Целей устойчивого развития

Качественный рост экономики, забота об экологии, безбарьерная среда. Достижение Целей устойчивого развития обсудили сенаторы. Беларусь в числе приверженцев глобальной инициативы ООН. Наша страна последовательно проводит работу в этом направлении. Приоритет - подготовка Национальной стратегии устойчивого развития на 10 лет вперед. В документ заложены все основные принципы, созвучные глобальным целям. Нынешний год завершает промежуточный итог десятилетия для формирования новой стратегии до 2030. Важно определить ключевые механизмы достижения целей.



Международные эксперты признают достижения Беларуси. Наша страна в этом году упрочила позиции в рейтинге государств, которые поставили в приоритет Цели устойчивого развития. Беларусь 18-я среди 166 стран мира.



