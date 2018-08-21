Сенаторы обсудили формирование законодательной базы для обеспечения выхода ВВП в 100 миллиардов долларов к 2025 году

Об этом заявил председатель Совета Республики во время заседания президиума верхней палаты. Михаил Мясникович выразил обеспокоенность недоработками со стороны субъектов законодательной инициативы. Так, три закона Совет Министров до сих пор не разработал и не представил в установленном порядке в парламент. Были проанонсированы и некоторые новеллы и формулировки по ряду нормативных правовых актов, которые касаются Декрета № 7 "О развитии предпринимательства".