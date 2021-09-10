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Сентябрь - время второго хлеба: началась уборка картофеля
Сентябрь - время второго хлеба! Сельхозорганизации Беларуси в эти дни активизируют уборку картофеля, чему способствует и хорошая погода. Всего в этом сезоне планируют выкопать 5 миллионов 800 тысяч тонн клубней, что на 11 % больше прошлогодних результатов. Традиционно высокая урожайность на полях Минской области. Так в крестьянском хозяйстве "Олимп-Агро" сегодня убирают картофель сорта "Королева Анна". Он дает 500 центнеров и выше с одного гектара. Часть урожая при сортировке закладывают на семена, а свежий товарный картофель уходит как в торговлю, так и для соцобъектов - это школы, больницы.
Все важно, как и с какой скоростью копает комбайн, как подъезжает тракторист, а здесь как разгрузили, как погрузчик отвез картофель. В принципе у нас звено слаженное, дружное, и каждый думает о результате - чем больше выкопать, а это 180-200 тонн в день.
Одновременно аграрии страны убирают с полей и овощи. В планах - собрать около двух миллионов тонн продукции. Капуста, морковь, свекла и лук должны полностью заполнить хранилища к 20-м числам октября.
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