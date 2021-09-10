ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Сентябрь - время второго хлеба: началась уборка картофеля

Сентябрь - время второго хлеба! Сельхозорганизации Беларуси в эти дни активизируют уборку картофеля, чему способствует и хорошая погода. Всего в этом сезоне планируют выкопать 5 миллионов 800 тысяч тонн клубней, что на 11 % больше прошлогодних результатов. Традиционно высокая урожайность на полях Минской области. Так в крестьянском хозяйстве "Олимп-Агро" сегодня убирают картофель сорта "Королева Анна". Он дает 500 центнеров и выше с одного гектара. Часть урожая при сортировке закладывают на семена, а свежий товарный картофель уходит как в торговлю, так и для соцобъектов - это школы, больницы.

Все важно, как и с какой скоростью копает комбайн, как подъезжает тракторист, а здесь как разгрузили, как погрузчик отвез картофель. В принципе у нас звено слаженное, дружное, и каждый думает о результате - чем больше выкопать, а это 180-200 тонн в день.
Юрий Лойко, глава крестьянского хозяйства "Олимп-агро"

Одновременно аграрии страны убирают с полей и овощи. В планах - собрать около двух миллионов тонн продукции. Капуста, морковь, свекла и лук должны полностью заполнить хранилища к 20-м числам октября.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все