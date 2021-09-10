Сентябрь - время второго хлеба: началась уборка картофеля

Все важно, как и с какой скоростью копает комбайн, как подъезжает тракторист, а здесь как разгрузили, как погрузчик отвез картофель. В принципе у нас звено слаженное, дружное, и каждый думает о результате - чем больше выкопать, а это 180-200 тонн в день.

Юрий Лойко, глава крестьянского хозяйства "Олимп-агро"