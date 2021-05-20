Серебро растет в тандеме с золотом, нацелившись на отметку $ 35

Рост цены усиливается потенциалом промышленного применения серебра (из-за его электро- и теплопроводности). Цена на золото стабильна перед публикацией протокола Федеральной резервной системы США, она демонстрирует околонулевую динамику в 0,1 % за сутки, в итоге 1868 долларов стоит тройская унция.