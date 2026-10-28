Сергеенко: Кадровый потенциал остается ключевым фактором для развития Витебщины

Кадровый потенциал - это ключевой фактор регионального развития. На этом акцентировал внимание председатель Палаты представителей Национального собрания, уполномоченный представитель Президента Беларуси в Витебской области Игорь Сергеенко во время заседания в Витебском облисполкоме.



На повестке заседания - социально-экономическое развитие региона. В 2026 году область демонстрирует положительную динамику по всем ключевым показателям. Отмечается рост доходов населения, объемов розничного товарооборота и внешнеторговых операций, а также промышленного производства. Ставка - на инновационные технологии. Так, предприятия региона производят более 200 видов импортозамещающей продукции.

"В части программы импортозамещения работает около 100 предприятий области. Мы производим инновационную продукцию. И по этому показателю область находится на лидирующих позициях в стране. Поэтому есть к чему стремиться", - отметила зампредседателя Витебского облисполкома Анжелика Никитина.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель Президента Беларуси в Витебской области:

"Можно говорить о положительной динамике в вопросах привлечения инвестиций и строительстве жилья. В сфере развития сельского хозяйства положительным является то, что на уровне 2025 года собран урожай зерновых, больше кормов заготовлено, техники приобретено. Определенный суммарный эффект имеется, но этого недостаточно. Конкретных серьезных результатов стратегического плана мы пока не видим".

В регионе сформирован внушительный инвестиционный портфель - более 300 проектов в реальном секторе экономики. Особое внимание уделено развитию туризма, фармацевтики, деревообработки, станко- и машиностроения. Реализацию более чем 70 проектов намерены завершить до 2027 года.