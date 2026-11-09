Сергей Крепочин: Дубровенский льнозавод - экономически устойчивое предприятие с рентабельностью 14 %

Рентабельность Дубровенского льнозавода составляет 14 %, что позволяет предприятию быть экономически устойчивым. Об этом рассказал директор завода Сергей Крепочин в "Актуальном интервью".

По его словам, производство начинается еще в поле. Там выращивают лен на 3,1 тыс. га. Так предприятие обеспечивается работой на целый год в круглосуточном режиме.

"Первоначальная задача производства - это выпуск готовой продукции. Готовая продукция для нас - это длинное волокно, короткое. Но первоначальная задача - получить длинное волокно. Длинное волокно - это продукт, который мы максимально вырабатываем из льнотресты. Он является основным продуктом для выполнения государственного заказа. Он же составляет большую долю финансовой поддержки нашего завода", - отметил директор.

quote Такое волокно в основном пускают на пряжи, ткани. Короткое волокно идет на автомобильную промышленность, химическую, технические ткани, целлюлоза - то есть спектр применения огромный. Сергей Крепочин

По его оценке, предприятие сегодня экономически устойчиво. "На сегодняшний день Дубровенский льнозавод - экономически устойчивое предприятие. Рентабельность всего предприятия составляет 14 %. Но сюда заложен не только выпуск длинного и короткого волокна, сюда же входит котонизированное волокно, для которого у нас имеется два цеха. Это 100 % экспортируемый продукт. Длинное волокно только низкономерное идет на экспорт", - подчеркнул Сергей Крепочин.

Он рассказал о планах на перспективу. "Планируем улучшать качество сырья, которое мы заготавливаем, качество продукции, которую мы выпускаем. В то же время есть маленький план на новый вид продукции для нашего предприятия - это лен чесаный. Ждем оборудование, будем устанавливать", - заключил директор.