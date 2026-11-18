Насколько важно и необходимо белорусским компаниям присутствовать в Китае на выставках вроде ЭКСПО в Шанхае, которое состоялось в начале ноября, рассказал первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич в "Актуальном интервью".

Замминистра иностранных дел выразил уверенность, что руководство страны и предприятий понимают важность присутствия в современных условиях в Китае. "Это составляющая понятна многим и на всех уровнях. Нам нужно эту составляющую понимания опустить на управленческий уровень, чтобы менеджмент и управленцы среднего звена двигались в авангарде", - пояснил свою точку зрения гость интервью.

Основная составляющая встреч и обсуждений на уровне глав государств, премьер-министров - продвинуть сотрудничество, но за спинами политиков должны идти экономисты, которые рационально оценят предоставляемые Китаем возможности. Они безграничны, вопрос только состоит в том, что интересно Беларуси в Китае или что интересно китайским коллегам в Беларуси.

"Надо соединять взаимные интересы с пониманием, что такое Китай на данном этапе своего развития, и принимать во внимание всю его мощь, возможности, потенциал и влияние в мире. Необходимо грамотно объединять два понятных интереса, чтобы это было гармонично и на пользу не только Беларуси, но и китайским партнерам", - резюмировал Сергей Лукашевич.

Фото: Минская правда