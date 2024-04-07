Сергей Бартош о планах на урожай и о том, что происходит на полях

Массовый сев яровых культур (без кукурузы, гречихи и проса) идет во всех регионах страны. Ранняя весна с теплой погодой в этом году позволила аграриям практически на две недели раньше, чем в прошлом, начать работы в полях.

Правда, на этой неделе темпы немного снизились из-за дождей и местами даже мокрого снега. Сельхозорганизации сейчас вносят минеральные и органические удобрения, готовят почву и активно сеют. Что уже сделано и сколько урожая планируем собрать в этом году? Об этом наш корреспондент Светлана Лукьянюк спросила у министра сельского хозяйства Сергея Бартоша (подробнее в видео).