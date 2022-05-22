Сергей Глазьев: Все пакеты санкций, направленные против стран ЕАЭС, провалились

Все-таки бегство конкурента нечасто случается. Конкурентная борьба длится годами, иногда десятилетиями, вдруг раз, и конкурент уходит с рынка, освобождает рынок для отечественных производителей. Мне кажется, это колоссальный шанс для наших предприятий, нашего бизнеса. Объединив наши конкурентные преимущества пяти государств, пытаться компенсировать этот уход развитием собственного производства на своей технологической базе.