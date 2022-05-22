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Сергей Глазьев: Все пакеты санкций, направленные против стран ЕАЭС, провалились

Грамотная государственная политика и эффективные решения. Западные санкции стимулировали рост торговли между странами ЕАЭС. Это заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев. Так, экспорт из Беларуси в страны "пятерки" по итогам первого квартала вырос на 13 %. Большие возможности открываются и в плане импортозамещения. Особенно, когда с нашего рынка уходят западные компании.

Все-таки бегство конкурента нечасто случается. Конкурентная борьба длится годами, иногда десятилетиями, вдруг раз, и конкурент уходит с рынка, освобождает рынок для отечественных производителей. Мне кажется, это колоссальный шанс для наших предприятий, нашего бизнеса. Объединив наши конкурентные преимущества пяти государств, пытаться компенсировать этот уход развитием собственного производства на своей технологической базе.


Как отметил Сергей Глазьев, все пакеты санкций, направленные против нас, провалились. Все товарные потоки успешно переориентируются на другие рынки.

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