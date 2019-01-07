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Сергей Наливайко: Резервы для снижения налоговой нагрузки в Беларуси есть

Резервы для снижения налоговой нагрузки в Беларуси есть. Об этом в "Главном эфире" заявил Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. Новый кодекс, который заработал с января, направлен на упрощение администрирования, в первую очередь для малого бизнеса.

Госорганы уверены, что по нему можно работать в ближайшие 3-5 лет. Но бизнес настоял, чтобы рабочая группа продолжала совершенствовать законодательство, учитывая развитие IT-технологий, электронных сервисов.

В этом году появится еще и 12 новых современных центров обслуживания плательщиков в Минске и регионах. Сегодня таких 22.

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