Сергей Наливайко: Резервы для снижения налоговой нагрузки в Беларуси есть

Резервы для снижения налоговой нагрузки в Беларуси есть. Об этом в "Главном эфире" заявил Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. Новый кодекс, который заработал с января, направлен на упрощение администрирования, в первую очередь для малого бизнеса.



Госорганы уверены, что по нему можно работать в ближайшие 3-5 лет. Но бизнес настоял, чтобы рабочая группа продолжала совершенствовать законодательство, учитывая развитие IT-технологий, электронных сервисов.



