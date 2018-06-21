Сергей Попков прокомментировал ситуацию с унификацией роуминга в странах "Восточного партнерства"

На форум прибыли министры иностранных дел и министры по делам цифровых технологий Азербайджана, Армении, Молдовы, Грузии и Украины. Нашу страну представляет глава Минсвязи. Сергей Попков прокомментировал и ситуацию с унификацией роуминга в странах "Восточного партнерства".