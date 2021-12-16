Сергей Рачков встретился с коллективом Минского моторного завода

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности посетил сегодня Минский моторный завод. Сергей Рачков ознакомился с производственным процессом и экономическими показателями предприятия, также пообщался с коллективом завода. Поднимали вопросы вакцинации, социального развития. Говорили и о предстоящем референдуме по изменению Основного закона государства.