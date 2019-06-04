Сергей Румас встретился с председателем Национального совета Словакии Андреем Данко

О совместных проектах в сферах энергетики, фармацевтики, электроники, инноваций шла речь и на встрече председателя Национального совета Словакии Андрея Данко с премьером Сергеем Румасом. Глава белорусского правительства отметил: отношения между странами динамично развиваются на протяжении последних лет. Достигнут значительный прогресс в развитии политического, экономического, регионального и межпарламентского диалога. К слову, в нашей стране уже действуют 11 совместных и 7 иностранных предприятий с участием словацкого капитала. А товарооборот между странами только в прошлом году превысил отметку в 200 миллионов долларов.