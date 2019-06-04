3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ЭкономикаПолитикаОбществоПрезидентЗдоровьеКультураПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Сергей Румас встретился с председателем Национального совета Словакии Андреем Данко
О совместных проектах в сферах энергетики, фармацевтики, электроники, инноваций шла речь и на встрече председателя Национального совета Словакии Андрея Данко с премьером Сергеем Румасом. Глава белорусского правительства отметил: отношения между странами динамично развиваются на протяжении последних лет. Достигнут значительный прогресс в развитии политического, экономического, регионального и межпарламентского диалога. К слову, в нашей стране уже действуют 11 совместных и 7 иностранных предприятий с участием словацкого капитала. А товарооборот между странами только в прошлом году превысил отметку в 200 миллионов долларов.
Президент
Все
Лукашенко заслушал доклад о вопросах кадрового обеспечения системы МИД
Президент Беларуси предложил снизить добычу калийных удобрений
Лукашенко согласовал назначение нового руководства в "Белнефтехим" и на "Беларуськалий"
Конференция по безопасности и "Дожинки" в Мостах - неделя Президента в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов