Сергей Савицкий рассказал, почему в Могилевской области отрицательная динамика в отрасли свиноводства

Свиноводство - важная отрасль АПК, которая дает четверть мяса в стране. В Беларуси чуть более 100 свиноводческих комплексов с полным циклом производства. Всего выращиванием свиней занимается 130 сельхоз организаций. Но далеко не все работают в плюс. В целом отрасль показывает отрицательную динамику. Повод для беспокойства, причем на самом высоком уровне.

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Сокращение производства наблюдается во всех областях. А на Гомельщине вообще в два раза. Поголовье свиней уменьшилось более чем на 11 % или на 290 тыс. голов. Наибольшее снижение в Гомельской и Минской областях. Падеж свиней увеличился практически в каждом втором районе нашей страны. Количество приплода поросят сократилось на 8 %. На фоне провальных прошлых лет в этом году в целом по Республике подвижки в восстановлении поголовья и объемов производства выращивания свиней можно обозначить как незначительное. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Биологическую защиту комплексов Президент назвал вопросом государственной важности. Как она должна обеспечиваться, что не дает отрасли развиваться, в чем уникальность свиноводческого репродуктора Климовичского района, рассказал первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Сергей Савицкий.

"Его уникальность в том, что это самый крупный производственный объект в части свиноводства. Он даст нам возможность при полном выходе на проектную мощность производить около 100 тыс. поросят в год, которые будут сниматься на откорм. Также это самый дорогой объект. В цене он обошелся порядка 70 млн белорусских рублей", - отметил заместитель председателя Могилевского облисполкома.

Всего у нас 17 свиноводческих организаций, из них - 11 комплексов, свинотоварных ферм - 5. Из 11 комплексов 6 объектов требую в ближайшие годы закрытия. Сегодня со стороны облисполкома предпринимаются определенные меры, для того, чтобы в перспективе мы могли постепенно отойти от старых комплексов. Сергей Савицкий

Новый объект более эффективный и экономически оправданный, так как там используются современные технологии кормления, водопоя и современный климат. В старых комплексах тяжело добиться оптимальных параметров для производства свиней.

"Сегодня мы должны понимать, что в объектах, которым более 20 лет, стены напитаны различными микробами и болезнями. Сейчас с ними тяжело бороться, приходиться применять дополнительные защитные мероприятия", - добавил Сергей Савицкий.

Падеж свиней - больная тема для страны, не только для Могилевского региона. Сергей Савицкий рассказал, в чем загвоздка: