Серию проекта "На контроле Президента" про экспорт смотрите в среду вечером

Банк развития, пожалуй, один из главных центров финансовой поддержки белорусского экспорта. В первую очередь - по вопросам открытия новых рынков сбыта. Так, у банка и наших предприятий много совместных проектов по выходу на Африканский континент. Там интересны в первую очередь наши карьерные самосвалы, грузовики, тракторы, сельхозтехника, шины и удобрения. Пока Африка занимает чуть более 1% в нашей внешней торговле.



И все же "золотая формула", к которой стремились производители, а именно - треть продукции продавать в ЕАЭС, треть - ЕС, еще треть - в страны дальней дуги, практически достигнута. Как выполняются поручения Главы государства по диверсификации экспорта, почему не везде ждут белорусские товары и за какими рынками будущее - в очередной серии проекта "На контроле Президента".