Сервисный центр МАЗ открылся в Татарстане

Церемония с участием местных властей, руководства предприятия и представителей белорусского посольства в России прошла на производственной площадке Минского тракторного завода, которая работает здесь 8 лет. По улицам Казани уже курсируют наши автобусы, и им необходимо полное техническое обслуживание. Как решение - открытие сервисного центра МАЗ. Это и шаг к строительству в будущем белорусского промышленного кластера на территории Татарстана.