Сервисный центр по обслуживанию тракторной техники МТЗ начал работу на базе Оршанского инструментального завода
Несколько месяцев назад предприятие стало частью холдинга "Минский тракторный завод". Под реализацию совместных проектов перепрофилированы пустующие заводские площади, идет переоснащение производства, которое завершится к 2023 году. А день открытых дверей стал новой традицией на Оршанском инструментальном заводе после его присоединения к холдингу.
Подробнее расскажет Ольга Масловская. В этот цех Оксана Кирикович пришла со школьной скамьи, не поступив в вуз, не растерялась. Решила осваивать профессию прямо у станка. Росла вместе с предприятием. Были грамоты, диплом института. Сегодня она - опытнейший сотрудник (стаж 42 года!) и руководитель передового подразделения.
Сегодня цех осваивает новые виды продукции - под нужды МТЗ
Союзу оршанского завода и холдинга всего несколько месяцев, но перспективы открываются на годы. Инструментальщикам уже и не верится, что еще пару лет назад родное предприятие было на грани банкротства. Работа в грязных цехах с протекающей кровлей не вдохновляла на трудовые подвиги. Сегодня картинка другая. Не стыдно и гостей пригласить. МТЗ рассмотрел в Оршанском инструментальном прекрасную площадку под сервисный центр по обслуживанию тракторной техники - география более чем удачная. В работе уже 16 агрегатов.
Останется и основная специализация - выпуск инструмента
Современного, высококлассного. Под прибыльный проект и рабочие руки ищут золотые. И о зарплате, и об условиях труда - из первых уст. В день открытых дверей гиды - сами работники предприятия. На каждом производственном участке - выставка изделий.
День открытых дверей одного предприятия стал праздником городского масштаба
Сегодня здесь трудятся более 400 человек, но когда-то завод объединял почти три тысячи специалистов. Считай, в каждой второй оршанской семье есть те, кто носил спецовку с надписью "инструментальный завод". В этом году инструментальщики празднуют 45-летие предприятия. Не только для них - для всех предприятий Оршанского района сейчас время больших возможностей. В регионе реализуется программа комплексного развития до 2023 года. Задача - превратить Оршу в территории опережающего развития.