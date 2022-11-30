Серые схемы, коррупция и излюбленные способы обмана от наших беглых - в авторском комментарии Марии Петрашко

Серые схемы, коррупция - это еще и излюбленные способы выживания и обмана наших беглых. Давно не секрет, что оппозиция занимается лишь воровством денег различных фондов. А как раз сейчас идет формирование бюджета на следующий год. И вильнюсские грантоеды уже придумали, как поделить еще не выделенные деньги. Авторский взгляд и инсайды от Марии Петрашко.

В самом ленивом и бесполезном новообразовании на теле Европейского союза вдруг замечена активность. Беглая оппозиция затеяла реформу координационного совета, делая из него прототип парламента.

"Нам крайне важно расширить функции органа, чтобы обновленный КС смог представлять роль демократических сил и гражданского общества Беларуси".

Вопрос: с чего это вдруг беглые реанимируют то, что уже давно сгнило. Все просто. С началом специальной военной операции все деньги западных фондов направились на Украину, но белорусские беглые уже привыкли к тому что "быть оппозицией - прибыльное дельце". А теперь за миллионы нужно бороться, как раз в ноябре-декабре и формируется бюджет фондов на следующий год. А тут как раз Совет Европы, тоже абсолютно бесполезная бюрократическая структура, проявила свою активность. И 7 ноября генеральный секретарь Совета Европы Пейчинович-Беруч на первом заседании Контактной группы по Беларуси обсуждал с Тихановской, Астапенко, Шлык, Мицкевич и тем подобными укрепление взаимодействия Совета Европы с гражданским обществом Беларуси. Но вот незадача: Контактная группа по Беларуси создана, а с гражданским обществом - беда. Ладно уже с вопросом, где деньги, Света? Где результаты? Но люди-то где, Света?

Эти вопросы Совета Европы ставят под сомнения легитимность самопровозглашенной лидерши беглых. И вот здесь Франак Вечерко вдохновляется опытом героев гоголевской поэмы "Мертвые души". Если негде взять сторонников, можно ведь реформировать координационный совет как олицетворение якобы гражданского общества Беларуси. И неважно, что это бутафория.

"У нас же из 25 членов, которые подтвердили свое право продолжать деятельность в новом КС, львиная доля их находится в Беларуси. Я специально не буду комментировать ни фамилии, ни количество, ни где и кто, как находится. Это вопросы безопасности".

Если организация принимает решение делегировать своего члена, который находится в Беларуси, то мы можем предложить повышенные меры безопасности в плане диджитал безопасности и киберзащиты, чтобы не могли выявить. И мы можем говорить, что член может быть непубличен медийно. И если этот человек в Беларуси, то не может быть доказательной базы, что он находится на каких-то мероприятиях КС.

Неужели вы верите, что это правда? Что можно остаться незамеченным, что ГУБОП или Комитет госбезопасности сделает типа: вот всех вижу, а членов координационного совета не вижу. Смешно. О какой же опасности тогда говорится? Да об опасности разоблачения того, что не существует этих людей. Вы их не увидите, потому что их нет. У них вон даже график работы какой-то сказочный, как у эльфов.

"А смотри, Андрей, у нас сколько член КС может времени посвящать деятельности КС, ознакомление с документами, внести какие-то предложения, то минимально - полтора, максимум - несколько часов в неделю".

Здесь мы подходим к самому интересному. А кто же эти члены нового координационного совета - протопарламента? И зачем они?

Кандидаты, делегаты от структур, они как бы кандидаты в члены КС, они собираются 20-22 человека и из себя рейтинговым голосованием выбирают 15. Организации работают друг с другом и знают, кто на что способен. Понимают, кто там более или менее влиятельный. И первые 15 проходят в члены КС.

Есть 15 мест для самовыдвиженцев, свободно выдвигаемых, которые являются выдающимися деятелями культуры, литературы.

Получается, среди нового координационного совета все свои?

Потому что чужие люди Франаку и Свете уж точно там не нужны.

Как вы там, "засекреченные мои", говорили: "Внутри КС все члены должны быть известны друг другу".





И эти люди еще сравнивают свой новый КС с нашим ВНС - в состав ВНС хотя бы избирают делегатов. Но зачем Франаку такой контроль? Да потому, что на вопрос, где деньги и где результаты, ответа нет. И Франак со Светой устали получать публичный нагоняй. Оттого и вдохновились опытом британской монархии. Создают вот какой-никакой парламент, в котором условный премьер за все отгребает, за все отвечает, пока истинная власть и все деньги будут у их предводителей. Смотрите сами.

"На Беларусь тратятся деньги. Многие международные структуры выделяют деньги в области образования, СМИ, каких-то еще проектов для белорусов. У поляков в какой-то момент была такая поговорка: "Ни слова о нас без нас". Я не знаю там какие-то конкретные каналы, я не расследую, не занимаюсь расследованиями штаба Аношки, куда кто потратил деньги. Но я вижу, как эта работа никак не систематизирована. И я во многом вижу такую кулуарность. Мне не хочется говорить про коррупцию, потому что для того, чтобы говорить про коррупцию, нужно как бы иметь доказательства этого. Но я вижу кулуарность принятия решения о выделении и распределении этих денег".

Т.е. Франак со Светой деньги забрали, а отвечать координационному совету - мол, что ж они проглядели. А как же они не проглядят, если в составе КС у Франака все свои.

"Первая функция - это согласовывать назначение представителей объединенного переходного кабинета".

Вот и здесь. Плохо работаете - так вопросы к переходному кабинету. Плохой кабинет? - так вопросы к координационному совету, они же контролировать должны. Гениально!

А вы, невероятные, присылайте-присылайте свои заявки. И пусть вам кажется, что у вас есть шанс и все это якобы демократический процесс. Пока Франак уже все места давно распределил между своими людьми, которые точно не будут акцентировать внимание на отсутствие аудита и полнейшую коррупцию. Ну и между неназванными (в целях безопасности, конечно) "мертвыми душами". Невероятные, да у вас гораздо больше шансов войти в состав делегатов ВНС.