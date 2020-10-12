Сеть фотоэлектрических станций планируют создать в СЭЗ "Гродноинвест"

Объем инвестиций превысит 5 млн евро. Реализация проекта позволит резидентам СЭЗ получить зеленую энергию и снизить таким образом себестоимость выпускаемой продукции. Также такой подход позволит наладить кооперационные связи с международными концернами, предъявляющими требования по использованию энергии из возобновляемых источников.