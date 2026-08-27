Сев озимого рапса: как аграрии Гомельской области закладывают фундамент будущего урожая

Сейчас для сельхозпроизводителей Беларуси, пожалуй, самая напряженная пора. Кормозаготовительная кампания идет полным ходом, параллельно с уборкой кукурузы и переработкой зерновых хозяйства страны готовят почву под озимые культуры, вносят минеральные удобрения, обрабатывают семена и сеют зерновые, убирают с полей солому.

Каждый этап работы в сельском хозяйстве требует максимальной ответственности. Аграрии учитывают все тонкости и нюансы нынешней кампании и планируют уложиться в оптимальные сроки. В эти дни закладывается фундамент будущего урожая.

Гомельская область

Под озимый рапс в Гомельской области отведено 70 тыс. гектаров. Культура перспективная и высокорентабельная, но с ней нужно уметь работать. Растение чувствительно к вредителям и требовательно к питанию и условиям перезимовки. Все тонкости выращивания капризной масличной культуры хорошо знает Александр Тиханчук. Говорит, из года в год возможности белорусской техники совершенствуются. Отечественный "Беларус" не подводит, сев рапса закончат в срок.

Александр Тиханчук, механизатор КПТУП "Речицаагрохимсервис":

"Техника белорусская, есть система "автопилот", больше времени у меня уделяется наблюдению, не отвлекаюсь на маршрут. Посевы идут ровные, т. е. сокращает время на маневры, только надо развернуться, остальное все доруливает сам".

Соблюдение технологий - гарантия получения хорошего результата

В этом сезоне предприятие "Речицаагрохимсервис" увеличило рапсовые поля вдвое. Опыт прошлых лет показал, что в условиях рискованного земледелия, но при правильном уходе культура дает результат. Главное - строго соблюдать технологию. И касается это не только качества семян. Кондиционные обеспечивают отличную всхожесть и хороший урожай. Его хватает на собственные потребности и для продажи.

"Зерновые культуры востребованы в течение года, реализуются, а рапс востребован с момента уборки, его забирают с удовольствием КХП, спиртзаводы все забирают. Практически в тот же день или на следующий день идет расчет, - рассказал Анатолий Метель, директор КПТУП "Речицаагрохимсервис". - Как приступили к уборке рапса, мы ежедневно отгружали по 4-5 машин, порядка 60-70 тонн в сутки".

Подготовка семян к озимому севу

После озимого рапса в подготовленную землю ляжет озимая пшеница, тритикале, ячмень, рожь. Но прежде семенной материал пройдет несколько подготовительных этапов. Здоровье растений, их способность к зимовке, общая урожайность озимых закладывается на старте осенней посевной.

Передвижной комплекс разделяет семенной материал по размеру, весу и очищает его от камней, битых зерен и посторонних примесей. За час перерабатывает 40 т урожая.

После калибровки и очистки отборное зерно поступает на установку, где его обрабатывают специальными препаратами против болезней и вредителей. Защитный барьер обеспечит растению равномерные всходы.

В АПК каждый из этапов сельхозработ важен. Аграрии точно знают: минимальная халатность в сельском хозяйстве оборачивается большими потерями. Строгое соблюдение трудовой и технологической дисциплины и личная ответственность каждого - залог урожая следующего сезона.