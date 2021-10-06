Сев озимых культур в Минской области выполнили почти на 95 %

Сельхозорганизации Минской области активизируют ход осенне-полевых работ. Этому способствует и хорошая погода. Такую важную стадию, как сев озимых культур, аграрии выполнили уже почти на 95 %. Кстати, и сами площади под озимь ежегодно увеличиваются: в отличие от яровых озимые дают более высокую урожайность и вал зерна. Также на них меньше влияет засуха.



Продолжается и уборка такой стратегически важной культуры, как картофель. Обработано более 70 % площадей. Сегодня с полей на прилавки поступают и свежие овощи.



В хозяйствах Минщины началась и уборка кукурузы на зерно. Так, на некоторых полях агрокомбината "Ждановичи" урожайность выше средней - более 100 ц с гектара. Всего же сельхозорганизации центрального региона планируют в этом году собрать свыше 400 тыс. т кукурузного зерна. Таким образом вместе с колосовыми общий каравай сезона превысит 2 млн т.



Октябрь для "Ждановичей" - активное время не только в полях, но и садах. Так, из нового урожая яблок в цехах агрокомбината наладили производство свежего сока без сахара. Новинку переработки АПК уже оценили и покупатели.