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Сев озимых культур в Минской области выполнили почти на 95 %
Сельхозорганизации Минской области активизируют ход осенне-полевых работ. Этому способствует и хорошая погода. Такую важную стадию, как сев озимых культур, аграрии выполнили уже почти на 95 %. Кстати, и сами площади под озимь ежегодно увеличиваются: в отличие от яровых озимые дают более высокую урожайность и вал зерна. Также на них меньше влияет засуха.
Продолжается и уборка такой стратегически важной культуры, как картофель. Обработано более 70 % площадей. Сегодня с полей на прилавки поступают и свежие овощи.
В хозяйствах Минщины началась и уборка кукурузы на зерно. Так, на некоторых полях агрокомбината "Ждановичи" урожайность выше средней - более 100 ц с гектара. Всего же сельхозорганизации центрального региона планируют в этом году собрать свыше 400 тыс. т кукурузного зерна. Таким образом вместе с колосовыми общий каравай сезона превысит 2 млн т.
Октябрь для "Ждановичей" - активное время не только в полях, но и садах. Так, из нового урожая яблок в цехах агрокомбината наладили производство свежего сока без сахара. Новинку переработки АПК уже оценили и покупатели.
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