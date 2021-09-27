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Сев озимых в Беларуси планируют завершить до 1 октября
Сев озимых в Беларуси должен быть завершен до 1 октября. Об этом сегодня было заявлено на заседании штаба по вопросу проведения полевых работ в оптимальные сроки под руководством премьер-министра. Губернаторы всех областей рассказали о темпах в своих регионах и готовности техники. Как отметил глава Минсельхозпрода Иван Крупко, на сегодня посеяно 50 % озимых. Еще предстоит засеять 700 тысяч гектаров. Все регионы сейчас по объемам выполненных работ идут практически синхронно.
На заседании штаба сформированы и технологические группы в каждой области. Они уже выехали на поля. Мониторинг ежедневный на уровне премьер-министра. Сильные хозяйства готовы помогать слабым, если будет необходимость, то перебросят им и технику.
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