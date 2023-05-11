Сев яровых в Минской области на финише - аграрии засеяли 80 % площадей

Непосредственно при посеве вносятся фосфор вместе с семенами. И глубина заделки семян, и норма высева - все это учитывается. 90 центнеров с гектара в прошлом году была урожайность кукурузы на зерно и 280 - на силос. В этом году постараемся перешагнуть рубеж 100 центнеров на зерно.

Дмитрий Добриян, главный агроном сельскохозяйственного филиала Слуцкого сыродельного комбината