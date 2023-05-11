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Сев яровых в Минской области на финише - аграрии засеяли 80 % площадей

Сельхозорганизации Минской области приближаются к завершению сева яровых. Аграрии уже засеяли 80 % площадей этих культур. Посажено и более половины всех объемов картофеля. На финише и сев кукурузы.

Только в Слуцком районе под золотые початки и силос отвели 25 тыс. гектаров площадей. В сельхозфилиале Слуцкого сыродельного комбината кукурузу сеют строго по технологиям. Здесь большое молочное стадо, поэтому ставка делается на богатые протеином и витаминами культуры. По итогам весенних полевых работ слуцкие аграрии получат грамоты и награды.

Непосредственно при посеве вносятся фосфор вместе с семенами. И глубина заделки семян, и норма высева - все это учитывается. 90 центнеров с гектара в прошлом году была урожайность кукурузы на зерно и 280 - на силос. В этом году постараемся перешагнуть рубеж 100 центнеров на зерно.
Дмитрий Добриян, главный агроном сельскохозяйственного филиала Слуцкого сыродельного комбината
Еженедельно мы собираем информацию по итогам более 10 видов работ: пахота, сев, погрузка, внесение органики, сев кукурузы, сев сахарной свеклы. И по итогам каждый механизатор, добившийся наилучших результатов, будет награжден благодарственным письмом и ценным подарком от райкома профсоюза.
Татьяна Гурбо, председатель Слуцкой районной организации Белорусского профсоюза работников АПК

Общая задача для сельхозорганизаций - завершить сев всех яровых культур к 20 мая. В это же время в южных районах Минской области начнется и первый укос трав.

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