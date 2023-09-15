Что показывают цифры по экспорту и притоку инвестиций в СЭЗ - Головченко с рабочей поездкой в Могилевской области

Свободная экономическая зона стала удачным симбиозом государственных преференций и ответственного подхода инвесторов к реализации своих обязательств. Об этом было заявлено сегодня в Могилевской области во время рабочей поездки премьер-министра по предприятиям региона. Особое внимание импортозамещающим проектам, которые не первый год работают в СЭЗ. Многие уже планируют расширяться. А это значит, инвестиции в страну идут. И тот, кто готов вкладывать капитал, смотрит на перспективы. И пусть емкость белорусского рынка невелика, рядом и российский, и целый Евразийский экономический союз.

Об эффективности производства расскажет корреспондент АТН Светлана Лукьянюк.

10 лет назад на территории свободной экономической зоны "Могилев" было чистое поле. Но, правда, почти вся инженерная инфраструктура ждала своих хозяев. Территория СЭЗ "Могилев", как и другие СЭЗ - это особая бизнес-среда, где не только налоговые льготы. Продукция ее резидентов - это почти 50 процентов экспорта региона и до 70 в привлечении иностранных инвестиций.

Для нас важно и то, что все без исключения резиденты свободной экономической зоны "Могилев" по уровню заработной платы существенно превышают средний областной уровень. И это говорит о том, что инвестор, воспользовавшись льготами и преференциями, не только стремится заработать, но и стремится еще дополнительную часть полученной прибыли направить на оплату труда своих работников. Руслан Страхар, зампредседателя Могилевского облисполкома

Такое возможно, если товар востребован на рынке, как, например, продукция предприятия "Омск Карбон Могилев" с российским капиталом (у страны-соседки два таких - в Омске и Волгограде). Нашему почти 10 лет. У компании по объемам производства первое место на рынке СНГ и восьмое в мире.

Говорят, там, где мы видим черный цвет, обязательно есть технический углерод. Например, в туши для ресниц, сумках, видеокамерах, микрофонах. Также его активно используют в производстве шин. Это основной наполнитель резиновых смесей. Причем марок технического углерода в мире пять десятков. На предприятии "Омск Карбон Могилев" выпускают тридцать.





Новые рынки

Покупатели - 36 стран мира. Да, пришлось некоторые рынки поменять. Если четыре года назад в Азию отправляли процентов 15, то сейчас все 60. Но уж точно переориентация не сказалась на объемах производства. Это еще раз подтверждает, что режим работы СЭЗ эффективен.

Планируемый объем инвестиций в соответствии с нашими обязательствами по инвестдоговору перед Республикой Беларусь - это 250 млн белорусских рублей. На текущую дату фактически мы уже освоили 321 млн белорусских рублей. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Правительство же активно думает над упрощением многих административных процедур: как быстрее оформить документы или снести ненужное здание.

Порядка 170 млн руб. было направлено уже на строительство инфраструктуры СЭЗ, но есть потребность еще большая в этих средствах, потому что интерес сохраняется. И я бы даже сказал, что он подрастает. За 2022 год и за истекший период 2023 года мы зарегистрировали, по-моему, более 50 новых резидентов СЭЗ. Целый ряд еще находится в процессе подготовки документов, чтобы стать резидентами. Поэтому я уверен, что это направление мы будем развивать и дальше, тем более у нас есть примеры уже экстерриториальности (так это назовем), когда мы можем для особо важных или особо значимых проектов принимать решение о выделении дополнительных участков не только в рамках уже существующих границ СЭЗ. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Турецкий капитал

На развитие, покупку новых линий и готовность выпускать новые виды продукции, а значит закрепляться на нашем рынке прочнее нацелено и еще одно предприятие СЭЗ "Могилев" - "БелЭмса". Инвестиции из Турции. Оно уже выпускает влажные салфетки, подгузники для детей и взрослых. Когда был высокий спрос, активно работали и по одноразовым маскам. Экспорт за год вырос в четыре раза. 80% сырья - белорусское.

У нас нет проблем с целлюлозой. Мы импортозамещением занимаемся давно, поэтому, когда начались санкционные проблемы, мы себя чувствовали неплохо, потому что знаем, что в Могилеве есть похожее и качественное сырье. Осман Учар, заместитель директора ООО "БелЭмса"

Прагматичный подход

Огромный плюс, что все это продукция импортозамещения. Поставляют в Россию, Узбекистан и не только. Но вот на своем рынке сложности есть.

Пока доля по детским подгузникам у этого предприятия на внутреннем рынке 20%. В планах довести ее до 50 %. Есть не просто желание, а возможности - это позволяют сделать мощности. Но сегодня конкуренция на внутреннем рынке высока, и не так-то просто попасть на полки в магазины.

И речь идет о большей площади на полке, чтобы товара поставить не одну-две пачки, а десяток. Тогда и покупатель активней потянется. А все это положительно скажется на экономике и предприятия, и региона в целом.

Новации АПК

Об эффективности говорили сегодня и на месте строительства нового молочно-товарного комплекса. По указу Президента современных ферм должно быть 60. Причем уложиться по стройке нужно до конца 2024 года, а также и укомплектовать эти комплексы.





Каждый из них на контроле в облисполкоме, Министерстве сельского хозяйства и продовольствия и в правительстве. Проделана одна из самых сложных стадий работы - практически по всем фермам разработана проектно-сметная документация и пройдена государственная экспертиза. Из 60 ферм 58 уже имеютготовую документацию, 56 уже прошли экспертизу и, соответственно, приступили к строительству. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Эффективность производства