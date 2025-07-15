Сезон будет не из легких. В Беларуси погода вносит серьезные правки в расписание и темпы уборки

Нынешний сезон будет не из легких. Погода вносит серьезные правки в расписание и темпы уборки. Уже сейчас отмечается неравномерное созревание зерновых, и уборка озимого ячменя совпадет с уборкой озимого рапса, а на подходе и яровой.



Все это значительно осложняет работу, и на первый план выходит задача не допустить серьезных потерь. В 2025 году предстоит обмолотить свыше 245 тыс. гектаров озимого ячменя. Это на 3 тыс. больше, чем годом ранее. Уже убрано чуть более 90 тыс. гектаров культуры (почти 37 % уборочной площади).