3.74 BYN
2.94 BYN
3.44 BYN
Сезон будет не из легких. В Беларуси погода вносит серьезные правки в расписание и темпы уборки
Один из приоритетов Беларуси - продовольственная безопасность, поэтому большое внимание уделяется уборочной кампании.
Нынешний сезон будет не из легких. Погода вносит серьезные правки в расписание и темпы уборки. Уже сейчас отмечается неравномерное созревание зерновых, и уборка озимого ячменя совпадет с уборкой озимого рапса, а на подходе и яровой.
Все это значительно осложняет работу, и на первый план выходит задача не допустить серьезных потерь. В 2025 году предстоит обмолотить свыше 245 тыс. гектаров озимого ячменя. Это на 3 тыс. больше, чем годом ранее. Уже убрано чуть более 90 тыс. гектаров культуры (почти 37 % уборочной площади).
Хозяйства также приступили к тереблению льна. Работы проведены почти на 4 тыс. гектаров. Продолжается и косовица: травяных кормов заготовлено около 30 % к плану.
За последние 30 лет Беларусь значительно продвинулась в аграрной сфере: производство зерна выросло на 20 %, молока - на треть, увеличились и объемы мясной продукции. Существенного роста удалось достичь благодаря масштабной модернизации и техническому переоснащению.
Президент продолжает акцентировать внимание аграриев и профильных руководителей на том, что продовольствие - это стратегический ресурс, который всегда будет востребован. Ключевая задача - построить в Беларуси высокоэффективный, прибыльный и современный аграрный сектор.