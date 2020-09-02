Сезон сбора брусники в лесах Минской области

В Минской области собирают бруснику. Из-за теплой и влажной погоды ягоды в этом году достаточно налились. Ценный витаминный продукт специалисты рекомендуют искать на высоких и сухих местах, чтобы быстро наполнять корзины, но при походе в лес помнить и о безопасности - всегда брать с собой заряженный мобильный телефон, бутылку воды и ориентироваться на квартальные просеки и столбы. Илья Цветков наблюдал за сборщиками даров леса.



Больше всего в лесу Ирина Колошич любит собирать бруснику. Говорит, из этой красной ягоды получается самый вкусный джем. В Молодечненском районе женщина знает несколько лесных полян, где наполнить корзину витаминным сбором можно всего за полчаса.



Опытные сборщики ягодных урожаев советуют искать ценное угощение на высоких местах - холмах и песчаных насыпях среди редких сосняков, ведь брусника любит сухие места. Собирать разрешают вручную и при помощи особых инструментов.



Сама по себе ягода достаточно твердая. Поэтому использовать можно и специальный комбайн, чтобы ускорить процесс сбора. Но делать это надо очень бережно, чтобы не повредить листву.



Бруснику считают очень ценным лекарственным растением. Так, ягоды используют как тонизирующее средство, которое хорошо понижает температуру.



В этом году выходить на поиски брусники было разрешено с середины августа. Совсем скоро - с 4 сентября - начнется сбор клюквы. Собирать ягоды раньше запрещено, ведь они просто не поспевают. За этим следят работники лесхозов.



Во время тихой охоты на свежие витамины надо хорошо знать места и дорожки к ним. Всегда помнить о правилах безопасности. В чаще рекомендуют ориентироваться на так называемые квартальные столбы и просеки.



Не следует забывать и о том, что необходимо всегда иметь с собой воду, минимальный запас еды и заряженный телефон. Особенной должна быть и одежда - яркие вещи со светоотражающими элементами. В чрезвычайной ситуации это облегчит работу спасателям.



