Шаг к обоснованности и уход от коррупции: как цифровизация делает сферу закупок прозрачной

Равный доступ и прозрачные условия закупок в Беларуси обеспечиваются прежде всего нормативно-правовыми актами и цифровыми системами. Об этом рассказала заместитель директора РУП "Национальный центр поддержки экспорта" Наталия Тышкевич в "Экономической среде".

По ее словам, информационные системы строго соответствуют законодательству. "Равный доступ и прозрачные условия, единые для всех участников процессов закупки, в первую очередь обеспечивают нормативно-правовые акты. А информационные системы разрабатываются в четком соответствии с теми нормами, которые существуют в нашем законодательстве", - отметила Наталия Тышкевич.

Цифровизация госзакупок началась еще в 2012 году и к настоящему времени практически завершена. "Госзакупки к текущему моменту оцифрованы практически полностью, потому что в 2025 году оцифровали даже закупку из одного источника. И она после вступления в силу 252-го постановления приобрела даже признаки конкурентной процедуры", - обозначила она.

quote С открытостью, прозрачностью и доступностью в госзакупках, я считаю, дела обстоят очень хорошо. Наталия Тышкевич

Сложнее обстояло дело с закупками за счет собственных средств. "К сожалению, в закупках за счет собственных средств с этим было сложнее, потому что нормативный акт, который оцифровал эти закупки, вступил в силу всего лишь месяц назад. Это, конечно же, позволит сделать более прозрачными в том числе и закупки государственных предприятий, позволит в дальнейшем собирать аналитику, которая и контролирующим органам необходима, и уполномоченному органу необходима для того, чтобы развивать эту сферу дальше", - пояснила Наталия Тышкевич.

Системы закупок продолжают развиваться и за рамками обязательных функций. "Система же, конечно, развивает не только те функции, которые предусмотрены в НПА (нормативно-правовых актах - прим. ред.), но и функционал, который позволяет более автоматизированно вести работу заказчиков, облегчить процедуру участия предприятий. Это развивает каждая площадка в отдельности. Здесь есть у каждого свои какие-то фишки, наработки", - сказала она.

О роли цифровизации в сфере закупок высказалась и первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Наталья Василевская: "Это самый главный шаг к прозрачности, шаг к обоснованности этих закупок, к уходу от коррупционных составляющих. Понятно, без правоприменительной практики ни одно законодательство не даст эффект. Поэтому здесь во главе угла в том числе и контрольные мероприятия. Мы проводим достаточно большое количество мониторингов".

"С начала года в рамках мониторинга пресекли проведение процедур госзакупок, по которым предотвратили ущерб в 125 млн рублей. При рассмотрения жалоб заказчиков, либо участников на действия заказчиков (рассмотрели около 85 жалоб) 40 % из них явились обоснованными", - заключила Наталья Василевская.

Таким образом, по оценке экспертов, сочетание цифровизации, единых правил и активного контроля делает систему закупок в Беларуси более открытой, прозрачной и защищенной от нарушений.