Шахты Нежинского горно-обогатительного комбината уже готовы на 50 %

Существенной составляющей нашего экспорта являются калийные удобрения. Более того, с вводом новых объектов Беларусь займет лидирующую позицию по добыче в мире. Первые тонны калийной руды на Нежинском горно-обогатительном комбинате начнут добывать уже в 2023 году. Строительство завода ведется строго по графику и будет завершено в срок. Шахты уже готовы на 50 %. Благоустраивают инфраструктуру. А значит, активно развивается и сам Любанский район.



Сройплощадку будущего предприятия увидела Юлия Токарь.

Первые тонны калийной руды на поверхность выйдут уже в 2023 году

Новый индустриальный гигант на карте Беларуси. Это горнодобывающий комплекс, плюс обогатительная фабрика. Старобинское месторождение - одно из богатейших в мире. И первые тонны калийной руды на поверхность выйдут уже в 2023 году.



Две шахты уже готовы на 50 %. Вертикальные тоннели прорубают "Ольга" и "Ульяна" - автоматизированные комплексы, которые в недрах земли достигнут отметки 720 метров. А пока на глубине в 350 ведутся работы по гидроизоляции.





Одновременно с подземными коммуникациями благоустраивают инфраструктуру на поверхности. Создаются необходимые условия для комфорта, а главное - безопасности горняков. Продолжается строительство административно-бытовых корпусов, автотранспортного цеха, складов.

Открытие завода даст новый импульс и развитию региона

Это не только новые 2,5 тысячи рабочих мест. Проведена реконструкция железнодорожной станции "Уречье", прокладывают газопровод длинной в 43 километра. А в самом городе возводят новый жилой квартал на 330 квартир. И первые два дома сдадут уже в этом году.Так, Любань становится центром притяжения молодых перспективных кадров. И новой Меккой на калийном поле.

Запуск горно-обогатительныхпредприятий укрепит лидерство Беларуси на мировом рынке