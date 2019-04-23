Щучинское предприятие по переработке молочной сыворотки - крупнейший экспортер страны

Частный капитал плюс инновационное производство, как результат сотни новых рабочих мест. Такую формулу применило щучинское предприятие по переработке молочной сыворотки. И весьма успешно. В итоге за два года завод превратился в крупнейшего экспортера страны. Белорусский бренд уже известен в 26-ти странах мира, а крупнейшим потребителем товара является Китай. На поддержке таких предприятий акцентировал внимание Президент и во время Ежегодного послания белорусскому народу и парламенту. Создание новых рабочих мест - приоритетная задача для всей вертикали власти. О перспективах инновационного предприятия - Юрий Карнелович.

Два года назад в Щучине с помощью частных инвестиций с нуля возвели современный завод.





В результате получается сухая сыворотка и производные из нее концентраты. Продукты незаменимы в любой пищевой промышленности.

Работает предприятие круглосуточно, чтобы поддерживать такой режим, необходимы высококвалифицированные кадры.





О необходимости создания именно таких высокопроизводительных рабочих мест говорил и Президент страны во время Ежегодного послания белорусскому народу и парламенту. По словам Главы государства, инновационные производства получат широкую поддержку в правительстве. А люди - возможность не просто работать, а зарабатывать деньги.



Работу на предприятии в Щучине получили не только жители соседних районов, а даже из областного центра. Все высококвалифицированные специалисты. Инженер-технолог Анна Зубель каждый день приезжает на завод за 60 километров из Гродно. О своем выборе не пожалела. Зарплата выше средней по региону, есть перспективы для карьерного роста.





Строился завод в Щучине как импортозамещающее предприятие, но за два года превратился в крупнейшего в стране экспортера товаров.



В списках поставок 26 стран. Своим достижением здесь считают выход на китайский рынок, где конкурировать приходится с крупнейшими европейскими и американскими производителями.





