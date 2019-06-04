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Шесть из 20 госпрограмм признаны высокоэффективными

Шесть из 20 госпрограмм, которые были реализованы в прошлом году, признаны высокоэффективными. Это заявили сегодня на президиуме Совмина. Лидеры по выполнению показателей -"Белорусский лес" и "Беларусь гостеприимная», к нам приехало около пяти миллионов туристов.

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