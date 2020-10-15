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Широкая денежная масса в Беларуси за сентябрь снизилась на 1,8 %
Широкая денежная масса, которая включает наличные средства, депозиты населения и предприятий на начало месяца составила немногим более 50 миллиардов рублей. Это почти на 2 % меньше, чем сентябрьский показатель, отметили в Нацбанке. Объем наличных денег в обороте снизился до 4 миллиардов, переводные депозиты показали прирост на 2,5 %, вклады в иностранной валюте уменьшились почти на 5 %. Объем ценных бумаг, выпущенных банками в национальной валюте, за сентябрь снизился на 3 %.
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