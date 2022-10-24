Широкий спектр тем в банковской системе в условиях санкций обсудили во Дворце Независимости

Весь спектр финансовых и банковских вопросов сегодня обсуждали на уровне главы государства. Во Дворце Независимости с докладом был глава Национального банка. К разговору также приглашены первый вице-премьер, заместитель главы Администрации Президента и помощник по вопросам финансово-кредитной системы. Беларусь фактически весь последний год работает под прессом беспрецедентных и несправедливых ограничений. Условия непростые. Тем не менее стойко держим санкционный удар.

"Первый вопрос: как банковская система реагировала на это беспрецедентное агрессивное санкционное давление, как была мобилизована банковская система?" - поинтересовался глава государства. Второй и очень важный вопрос, который обозначил глава государства, касается мер по обеспечению расчетов субъектов хозяйствования по внешнеторговым операциям. "Похоже, мы его также преодолеваем", - отметил он.

Александр Лукашенко констатировал, что ситуация в этом плане усложнилась и в большей степени зависит от партнеров - иностранных банков. "Но тем не менее вроде бы справляемся. Но есть отдельные моменты. Я это чувствую, бывая на конкретных предприятиях, когда они просят о помощи. Поэтому хотелось бы услышать и ответы на эти вопросы - как мы здесь справляемся", - сказал Президент.

Он заметил, что по экспортно-импортным операциям 75 % и более расчетов в мире осуществляется с использованием доллара и евро. "Токсичных для нас валют", - отметил Александр Лукашенко.





Следующий не менее важный вопрос - обеспечение работы реального сектора экономики. "Извечная проблема: Национальный банк пытается проводить более жесткую политику; правительство, субъекты хозяйствования просят, чтобы она была помягче", - отметил белорусский лидер.

"Вопрос доступности кредитов. Центральный вопрос, который мы должны с вами обсудить. Это касается поддержки реального сектора экономики", - заявил Александр Лукашенко.

Повестку мирового развития сегодня во многом задает Азия

Президента интересовало, как развивается сотрудничество с азиатскими банками, как национальный регулятор реагирует на сдвиг деловой активности в эту часть света. Александр Лукашенко ориентировал главу Нацбанка в своем докладе отметить, как выполняются интеграционные проекты с Россией, а также представить свой взгляд на вопросы инфляции в стране.

"Инфляция во многом зависит от Национального банка. Но не во всем. Если по букварю экономическому или финансовому, это вопрос Национального банка. Я так не считаю. Инфляция - это рост цен, это вопросы всех уровней власти страны", - подчеркнул Александр Лукашенко.

При этом он констатировал, что Национальный банк в этом вопросе традиционно определяющая структура. "Не будем от этого отказываться", - отметил белорусский лидер.

Президент поинтересовался оценкой Национальным банком ситуации с инфляцией, ростом цен. "Критерий один: не только букварь экономический, который мы все с вами внимательно изучали, но и от жизни. Все опытные люди. Поэтому хотел бы услышать вашу оценку", - обозначил еще одну тему для обсуждения глава государства.

Каллаур об инфляции: Пик пройден, она постепенно будет замедляться

Что касается инфляции, то прогноз Нацбанка положительный: пиковые значения позади и дальше она будет постепенно замедляться. На это направлены усилия и Нацбанка, и правительства. В целом их слаженная работа помогает реальному сектору адаптироваться к непростой ситуации в условиях санкций, снизить негатив для экономики страны и обеспечить финансовую устойчивость.





"В этом году экономика работает с положительным платежным балансом. Предприятия, страна получили за 9 месяцев $2,1 млрд выручки, которая предприятиями была использована частично для погашения внешней кредиторской задолженности, частично для погашения кредитов белорусских банков в иностранной валюте. Также сложилась неплохая рентабельность в реальном секторе экономики - около Br12,5 млрд прибыли на чистой основе. И это тоже позволило предприятиям решать свои проблемы самостоятельно. Таким образом, мы имеем такую позитивную ситуацию, когда платежеспособный спрос, особенно в белорусских рублях, удовлетворяется банковской системой. А кредиты в иностранной валюте сократились, что, собственно, очень позитивно", - сказал руководитель Нацбанка.

"Ответственно и профессионально" - именно так регулятор и впредь будет выстраивать стратегию действий, обеспечивая ценовую и финансовую стабильность, способствуя экономическому развитию.



