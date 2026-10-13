Шоколад, карамель и конфеты из сухого молока: что "Белгоспищепром" выпускает взамен импорта
Белгоспищепром активно работает над выпуском импортозамещающей продукции. Темпы роста объема производства такого ассортимента только за прошлый год составили около 30 процентов.
Мария Горбатова, замначальника управления концерна "Белгоспищепром":
"В целях повышения эффективности стратегии импортозамещения на предприятиях концерна реализуются инвестиционные проекты. Например, с 2023 по 2026 год удалось реализовать десятки проектов, среди которых можно назвать: установку оборудования по производству и упаковке плиточного шоколада 90-100 граммов, линию по производству вафельных трубочек с начинками и оборудование по выпуску мягкой карамели. Также на сегодняшний день подходит к завершению реализация проекта в Лиозненском районе Витебской области по производству конфет из сухого молока".
Государство стимулирует на создание такой продукции через льготное кредитование. Кроме того, в стране проводится ежегодный конкурс импортозамещения: отмечают лучших и тех, кто добился реальных результатов. Вот так выстраивается экономика, которая все меньше зависит от потрясений извне.