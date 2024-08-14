Шоколад, березовый сок и не только: узнали, какие белорусские товары чаще всего покупают в китайских онлайн-магазинах

Китай - один из мировых лидеров по уровню развития электронной коммерции. С удовольствием китайские покупатели приобретают и белорусские товары. О том, какие позиции пользуются наибольшим спросом в эфире ток-шоу "Экономическая среда" рассказал первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.

Чаще всего на онлайн-платформах китайские пользователи приобретают белорусский шоколад, в первую очередь горький, констатировал Кирилл Коротеев. Также хорошо покупают наши соки: облепиховый и березовый.