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Шоколад, березовый сок и не только: узнали, какие белорусские товары чаще всего покупают в китайских онлайн-магазинах
Китай - один из мировых лидеров по уровню развития электронной коммерции. С удовольствием китайские покупатели приобретают и белорусские товары. О том, какие позиции пользуются наибольшим спросом в эфире ток-шоу "Экономическая среда" рассказал первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.
Чаще всего на онлайн-платформах китайские пользователи приобретают белорусский шоколад, в первую очередь горький, констатировал Кирилл Коротеев. Также хорошо покупают наши соки: облепиховый и березовый.
Пользуется спросом и алкоголь - игристые, красные вина, чуть реже покупают крепкие алкогольные напитки. "В Китае разрешена онлайн-торговля спиртными напитками, но с определенными ограничениями", - пояснил замгендиректора.
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